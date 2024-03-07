Brent petrolün varil fiyatı 83,04 dolar

Güne $83,35 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:22 itibarıyla %0,35 artışla $83,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,71, en yüksek $84,45 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,45 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.02.2024 tarihinde $78,44 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.