banner913
banner932
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
12 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
5 0
 
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
6 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
40 0
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
17 0
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
56 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
22 0
banner1012

Brent petrolün varil fiyatı $82,98 dolar

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $82,98 dolar
banner971

Güne $82,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:22 itibarıyla %0,36 artışla $83,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,12, en yüksek $83,71 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,78 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.