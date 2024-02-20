Brent petrolün varil fiyatı $82,98 dolar

Güne $82,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:22 itibarıyla %0,36 artışla $83,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,12, en yüksek $83,71 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,78 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.