Brent petrolün varil fiyatı $82.69 dolar

Güne $82,55 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:32 itibarıyla %0,18 artışla $82,68'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,89, en yüksek $83,39 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,53 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.05.2024 tarihinde $81,58 ile son bir ayın en düşük, 16.04.2024 tarihinde ise $91,01 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.