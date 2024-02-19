banner913
banner932
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
10 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
20 0
 
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
60 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
59 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
109 0
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
62 0
banner1012

Brent petrolün varil fiyatı $82.60 dolar

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $82.60 dolar
banner971

Güne $83,01 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:28 itibarıyla %0,52 azalışla $82,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,54, en yüksek $83,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Etiketler; #benzin mazot petrol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.