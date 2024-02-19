Brent petrolün varil fiyatı $82.60 dolar

Güne $83,01 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:28 itibarıyla %0,52 azalışla $82,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,54, en yüksek $83,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.