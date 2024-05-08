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Brent petrolün varil fiyatı $82.54 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $82.54 dolar
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Güne $82,93 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:28 itibarıyla %0,51 azalışla $82,54'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,30, en yüksek $83,70 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.05.2024 tarihinde $82,30 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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