Brent petrolün varil fiyatı $82.54 dolar

Güne $82,90 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:29 itibarıyla %0,78 azalışla $82,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,45, en yüksek $84,66 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,21 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.