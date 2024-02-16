Brent petrolün varil fiyatı $82.49 dolar

Güne $82,66 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:35 itibarıyla %0,12 azalışla $82,49'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,44, en yüksek $83,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.