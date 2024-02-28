banner913
banner932
8 0
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
12 0
 
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
15 0
“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”
“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”
17 0
Üniversiteyi çiftliğe çevirmişler
Üniversiteyi çiftliğe çevirmişler
31 0
Ömer Paç kurye mi?
Ömer Paç kurye mi?
34 0
Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon
Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon
48 0
banner1012

Brent petrolün varil fiyatı $82.47 dolar

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $82.47 dolar
banner971

Güne $83,22 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:51 itibarıyla %0,47 azalışla $82,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,30, en yüksek $83,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,49 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 16.02.2024 tarihinde ise $83,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.