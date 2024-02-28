Brent petrolün varil fiyatı $82.47 dolar

Güne $83,22 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:51 itibarıyla %0,47 azalışla $82,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,30, en yüksek $83,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,49 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 16.02.2024 tarihinde ise $83,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.