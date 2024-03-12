Brent petrolün varil fiyatı $82.41 dolar

Güne $82,22 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:34 itibarıyla %0,30 artışla $82,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,88, en yüksek $83,05 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.