Brent petrolün varil fiyatı $82.36 dolar

Güne $81,99 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:49 itibarıyla %0,28 artışla $82,35'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,62, en yüksek $83,55 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,12 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2024 tarihinde $77,64 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.