Brent petrolün varil fiyatı $82.30 dolar

Güne $82,00 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:31 itibarıyla %0,10 artışla $82,12'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,62, en yüksek $82,39 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 17.01.2024 tarihinde $76,31 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.