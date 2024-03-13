Brent petrolün varil fiyatı $82.26 dolar

Güne $82,85 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:43 itibarıyla %0,66 azalışla $82,32'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,07, en yüksek $83,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,87 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.