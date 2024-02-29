Brent petrolün varil fiyatı $82.15 dolar

Güne $82,30 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:24 itibarıyla %0,04 artışla $82,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,57, en yüksek $83,88 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,16 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 28.02.2024 tarihinde ise $83,88 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.