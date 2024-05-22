Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

Güne $82,41 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:38 itibarıyla %0,38 azalışla $82,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,97, en yüksek $83,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,41 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.05.2024 tarihinde $80,87 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2024 tarihinde ise $89,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.