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Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar
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Güne $82,41 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:38 itibarıyla %0,38 azalışla $82,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,97, en yüksek $83,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,41 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.05.2024 tarihinde $80,87 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2024 tarihinde ise $89,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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