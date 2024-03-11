Brent petrolün varil fiyatı $81.86 dolar

Güne $82,12 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:42 itibarıyla %0,21 azalışla $81,59'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,51, en yüksek $84,34 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,76 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.