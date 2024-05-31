Brent petrolün varil fiyatı $81.83 dolar

Güne $81,91 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:14 itibarıyla %0,11 azalışla $81,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,82, en yüksek $83,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,90 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.