Brent petrolün varil fiyatı $81.44 dolar

Güne $82,12 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,29 artışla $81,97'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,46, en yüksek $85,92 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,73 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $81,23 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.