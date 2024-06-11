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Brent petrolün varil fiyatı $81.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.31 dolar
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Güne $81,89 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:47 itibarıyla %0,77 azalışla $81,31'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,26, en yüksek $81,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,94 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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