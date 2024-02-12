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Brent petrolün varil fiyatı $81.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.31 dolar
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Güne $82,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 13:21 itibarıyla %0,74 azalışla $81,31'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,07, en yüksek $82,76 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,92 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 17.01.2024 tarihinde $76,31 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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