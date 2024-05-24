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Brent petrolün varil fiyatı $81.20 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.20 dolar
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Güne $81,24 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:29 itibarıyla %0,09 azalışla $81,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,74, en yüksek $82,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 23.05.2024 tarihinde $80,74 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2024 tarihinde ise $89,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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