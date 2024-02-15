Brent petrolün varil fiyatı $81.17 dolar

Güne $81,58 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:31 itibarıyla %0,02 azalışla $81,38'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,11, en yüksek $83,80 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,43 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 17.01.2024 tarihinde $76,31 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.