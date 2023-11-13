Brent petrolün varil fiyatı $81.14 dolar

Güne $81,82 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:23 itibarıyla %0,74 azalışla $80,92'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,78, en yüksek $82,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,52 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.