banner913
banner932
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
28 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
24 0
 
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
23 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
27 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
21 0
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
43 0
banner964
banner985

Brent petrolün varil fiyatı $81.14 dolar

banner476

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $81.14 dolar
banner971

Güne $81,82 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:23 itibarıyla %0,74 azalışla $80,92'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,78, en yüksek $82,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,52 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.