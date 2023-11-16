Brent petrolün varil fiyatı $81.08 dolar

Güne $80,98 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:03 itibarıyla %0,12 azalışla $81,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,77, en yüksek $83,42 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,10 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.