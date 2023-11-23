Brent petrolün varil fiyatı $81.07 dolar

Güne $81,68 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:14 itibarıyla %1,00 azalışla $80,94'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,44, en yüksek $82,86 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,81 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 26.10.2023 tarihinde ise $90,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.