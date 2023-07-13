Brent petrolün varil fiyatı $80.19 dolar

Güne $80,12 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:32 itibarıyla %0,14 artışla $80,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,07, en yüksek $80,38 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,08 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 13.07.2023 tarihinde ise $80,41 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.