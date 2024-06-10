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Brent petrolün varil fiyatı 79,70 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varil fiyatı 79,70 dolardan işlem görüyor
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Güne $79,36 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:07 itibarıyla %0,30 artışla $79,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,22, en yüksek $80,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,41 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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