Brent petrolün varil fiyatı 79,70 dolardan işlem görüyor

Güne $79,36 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:07 itibarıyla %0,30 artışla $79,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,22, en yüksek $80,25 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,41 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.