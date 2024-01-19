Brent petrolün varil fiyatı $78,82 dolar

Güne $78,88 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:17 itibarıyla %0,09 artışla $79,07'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,10, en yüksek $79,31 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,85 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.