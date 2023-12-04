Brent petrolün varil fiyatı $78,38 dolar

Güne $79,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:13 itibarıyla %0,96 azalışla $78,23'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,76, en yüksek $81,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,99 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 06.11.2023 tarihinde ise $87,14 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.