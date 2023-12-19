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Brent petrolün varil fiyatı $78,18 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,18 dolar
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Güne $78,19 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:23 itibarıyla %0,12 azalışla $78,13'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,78, en yüksek $79,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,23 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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