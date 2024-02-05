Brent petrolün varil fiyatı $77,76 dolar

Güne $77,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:17 itibarıyla %0,59 artışla $77,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,88, en yüksek $79,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.01.2024 tarihinde $75,22 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.