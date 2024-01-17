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Brent petrolün varil fiyatı $77,72 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,72 dolar
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Güne $77,54 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:25 itibarıyla %0,04 artışla $77,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,44, en yüksek $79,38 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,63 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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