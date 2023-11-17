Brent petrolün varil fiyatı $77,72 dolar

Güne $77,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:58 itibarıyla %0,03 artışla $77,58'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,63, en yüksek $81,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,56 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.