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Brent petrolün varil fiyatı $77,58 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,58 dolar
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Güne $78,09 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:25 itibarıyla %0,47 azalışla $77,71'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,08, en yüksek $81,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,08 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $77,67 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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