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Brent petrolün varil fiyatı $77,58 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,58 dolar
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Güne $77,41 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:04 itibarıyla %0,35 artışla $77,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,10, en yüksek $79,95 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,37 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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