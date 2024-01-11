Brent petrolün varil fiyatı $77,34 dolar

Güne $76,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:30 itibarıyla %0,94 artışla $77,34'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,27, en yüksek $78,79 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,67 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.