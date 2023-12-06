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Brent petrolün varil fiyatı $77,23 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,23 dolar
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Güne $77,22 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:10 itibarıyla %0,06 artışla $77,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,08, en yüksek $79,20 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,21 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 07.11.2023 tarihinde ise $85,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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