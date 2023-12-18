Brent petrolün varil fiyatı $77,08 dolar

Güne $76,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:17 itibarıyla %0,48 artışla $77,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,33, en yüksek $77,36 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,81 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.