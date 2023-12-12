Brent petrolün varil fiyatı $76,66 dolar

Güne $76,25 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:47 itibarıyla %0,50 artışla $76,59'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,00, en yüksek $76,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,21 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.12.2023 tarihinde $73,51 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.