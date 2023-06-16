Brent petrolün varil fiyatı $75,74 dolar

Güne $75,62 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:27 itibarıyla %0,16 artışla $75,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,91, en yüksek $76,02 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.