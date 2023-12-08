banner913
banner932
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
11 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
23 0
 
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
27 0
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
64 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
14 0
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
91 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
20 0
banner996
banner985

Brent petrolün varil fiyatı $75.65 dolar

banner989

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $75.65 dolar
banner971
Güne $74,42 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:40 itibarıyla %1,58 artışla $75,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,51, en yüksek $75,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,43 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.12.2023 tarihinde $73,51 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.