Brent petrolün varil fiyatı $75.51 dolar

Güne $81,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:40 itibarıyla %0,30 artışla $81,49'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,14, en yüksek $81,90 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 26.10.2023 tarihinde ise $90,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.