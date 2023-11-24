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Brent petrolün varil fiyatı $75.51 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75.51 dolar
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Güne $81,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:40 itibarıyla %0,30 artışla $81,49'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,14, en yüksek $81,90 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 26.10.2023 tarihinde ise $90,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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