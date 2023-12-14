Brent petrolün varil fiyatı $75,48 dolar

Güne $74,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 12:26 itibarıyla %1,15 artışla $75,40'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,32, en yüksek $74,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,71 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.