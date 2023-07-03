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Brent petrolün varil fiyatı $75,40 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75,40 dolar
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Güne $75,09 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:06 itibarıyla %0,35 artışla $75,41'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,21, en yüksek $75,82 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,15 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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