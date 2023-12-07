Brent petrolün varil fiyatı $75.18 dolar

Güne $74,26 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:52 itibarıyla %1,05 artışla $75,07'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,03, en yüksek $77,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,29 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.12.2023 tarihinde $74,03 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.