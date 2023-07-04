Brent petrolün varil fiyatı $74,95 dolar

Güne $74,89 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:45 itibarıyla %0,09 artışla $74,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,51, en yüksek $76,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,89 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.