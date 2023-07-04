banner913
banner932
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
6 0
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
7 0
 
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
33 0
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
21 0
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
27 0
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
102 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
61 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $74,95 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $74,95 dolar
banner960

Güne $74,89 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:45 itibarıyla %0,09 artışla $74,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,51, en yüksek $76,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,89 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.