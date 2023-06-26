Brent petrolün varil fiyatı $74.41 dolar

Güne $74,43 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:56 itibarıyla %0,32 azalışla $74,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,22, en yüksek $74,48 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,40 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.