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Brent petrolün varil fiyatı $73,86 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $73,86 dolar
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Güne $72,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:34 itibarıyla %1,78 artışla $73,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $71,50, en yüksek $73,81 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $72,49 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


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