Benzine bir zam daha

Akaryakıt ürünlerine arka arka zamlar gelmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta hem benzin hem de mazota yapılan okkalı zamların ardından bugün yine zam yapılacağı bildirildi.

Benzin ürünlerine yapılacak olan zamların 95 oktan benzinde 92 kuruş litrede, 98 oktan benzinde ise 1, 06 TL litrede olacağı kaydedildi. Mazot ve Gazyağı fiyatları ise değişmeyecek. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Yapılacak olan zamlar neticesinde;

95 Oktan Benzin 21,97 TL’den 22,89 TL’ye

98 Oktan benzin ise 22, 32 TL’den 23, 38 TL’ye yükselecek.

