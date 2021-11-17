BAT, kadın yönetici oranını yüzde 45’e çıkaracak

BAT’nin gerçekleştirdiği çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının başarısı globalde aldığı iki önemli sertifikayla tescillendi. Bunda 2025’e kadar kadın yönetici oranını yüzde 45’e, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40’a çıkarma hedefi de etkili oldu

BAT Global olarak, hem Ulusal Eşitlik Standardı (NES) hem de Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazanan ilk tütün şirketi oldu.

İngiltere’nin en önde gelen çeşitlilik değerlendirmelerinden biri olan Ulusal Eşitlik Standardı (NES), İngiltere hükümeti ile ortaklaşa ve 20 kamu & özel sektör kuruluşunun işbirliği ile hayata geçirildi. Ulusal Eşitlik Standardı (NES) sertifikasyonu esnasında yapılan tüm değerlendirmeler ise dünyanın en önemli danışmanlık şirketlerinden biri olan Ernst & Young tarafından gerçekleştiriliyor. Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikasına hak kazanabilmek için Ulusal Eşitlik Standardı (NES) sertifikasyonuna sahip olma koşulu aranıyor.

BAT Global Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Hae In Kim şunları söyledi: “Ethos adını verdiğimiz şirket değerlerimiz, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü sağlamak için bize yol gösteriyor. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejimiz doğrultusunda uyguladığımız planlarımız, değerlendirme sürecinde sertifikaları almamızda önemli rol oynadı. Öncelikle, çalışanlarımızın, BAT'de çok yönlü bir kariyere sahip oldukları için kendilerini değerli ve gururlu hissetmelerini amaçlıyoruz.

Dolayısıyla, bu sertifikalar, organizasyonumuzun çeşitliliğini, çalışanlarımızın düşünce ve beceri anlamında değer yaratan farklılıklarını, çeşitlilik politikalarımızı ve uygulamalarımıza ek olarak kapsayıcı kültürümüzün başarısını kanıtlar nitelikte. Tüm bunlar, tercih edilen bir işveren olmamızı ve Daha İyi Bir Gelecek inşa etme hedefimizdeki sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor.”

BAT’nin, 2025 yılına kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında önemli hedefleri bulunuyor. Bu hedefler arasında kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az %45, üst yönetim seviyesinde ise %40 oranlarına ulaşması, bölgesel ve global organizyonlardaki liderlik ekiplerinin %50 oranında farklı uluslardan gelen çalışanlardan oluşması ve üst yönetim ekiplerinin %24’ünün geçmiş çalışmalarında farklı sektör deneyimlerine sahip olması yer alıyor.

Tüm bu hedeflere ek olarak; BAT çalışanlarına yönelik iyi yaşam ve esenlik ajandası dahilindeki faaliyetleri, orta kademedeki yöneticilerin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki farkındalık gelişimi ve BAT’nin işinin her anında bu konuyu başarılı bir şekilde uygulaması da sertifikaların alınmasında önemli rol oynadı.