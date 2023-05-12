CTP Milletvekili Devrim Barçın, “İl Evim Kredisi” için “Müjdeye bak, hizaya gel” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin sunduğu bir yıllık icraat açıklamasında Başbakan Ünal Üstel’in “İl Evim Kredisi” müjdesini değerlendirerek, “Müjdeye bak, hizaya gel” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Devrim Barçın’ın

paylaşımı şu şekilde:

“Müjdeye Bak, Hizaya Gel

Gençler ev alsın diye 1.200.000 TL aylık yüzde 1 faiz ile kredi vereceklermiş.

Yani 46.000 STG.

Bu paraya gençler nerede nasıl ev alır o ayrı bir konu.

Esas sorun ise alınacak kredinin nasıl ödeneceği sorunudur.

Bu paranın bu faiz ile geri ödenebilmesi için o gençlerin aylık 17.200 TL taksit ödemesi gerekir.

Aylık taksit 17.200 TL ama net asgari ücret 11.800 TL.

Nasıl ödenecek peki bu taksitler?

Ekonomik sorunları ödenemeyecek krediler vererek çözemezsiniz tam aksine böyle yaparsanız ekonomiyi daha da daraltırsınız ama sizde bunu anlayacak ekonomik akıl nerde?”

